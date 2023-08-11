Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам arrow

В Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам

11 августа 2023 12:44
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам
ВСУ нанесли удар по российской БМП. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады продолжают активно уничтожать оккупантов. Так, украинские защитники помешали штурму россиян.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Что известно о попытке штурма россиян

"Военнослужащие 1-го Стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка помешали попытке штурма украинских позиций оккупантами, сожгли при этом две вражеских БМП", — говорится в сообщении Страткома.

К тому же, как оказалось ВСУ, помешали россиянам еще на этапе подготовки штурма.

"Противник проходил по маршруту для того, чтобы на следующий день попытаться провести штурмовые действия и экипажи боевых машин знали куда ехать" , — рассказал военный.

Однако планам россиян вовремя помешали украинские защитники.

"Противник потерял 2 боевых машины пехоты. Одна из которых была уничтожена дроном-камикадзе", — отметил воин.

Напомним, в СтратКоме показали, как готовятся воины-десантники.

Также в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В, который "охотится" на оккупантов.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз