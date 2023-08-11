В Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам

ВСУ нанесли удар по российской БМП. Фото: скриншот с видео

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады продолжают активно уничтожать оккупантов. Так, украинские защитники помешали штурму россиян.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Военнослужащие 1-го Стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка помешали попытке штурма украинских позиций оккупантами, сожгли при этом две вражеских БМП", — говорится в сообщении Страткома.

К тому же, как оказалось ВСУ, помешали россиянам еще на этапе подготовки штурма.

"Противник проходил по маршруту для того, чтобы на следующий день попытаться провести штурмовые действия и экипажи боевых машин знали куда ехать" , — рассказал военный.

Однако планам россиян вовремя помешали украинские защитники.

"Противник потерял 2 боевых машины пехоты. Одна из которых была уничтожена дроном-камикадзе", — отметил воин.

Напомним, в СтратКоме показали, как готовятся воины-десантники.

Также в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В, который "охотится" на оккупантов.