В СтратКоме показали, как готовятся воины-десантники

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады. Фото: скриншот с видео

ВСУ продолжают отрабатывать навыки на полигоне. Так, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады проходят комплексную подготовку, включающую в себя стрельбу из АК-74, РПГ и пулемета Browning M2.

Об этом информирует СтратКом.

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Несмотря на безумную жару, воины ВСУ активно проходят подготовку. В командовании убеждены, что именно от ее уровня зависит качество работы военных во время боевых действий.

"Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады постоянно совершенствуют собственные боевые навыки, ведь каждый десантник должен обладать всеми видами вооружения, которые есть не только в подразделении, но и в бригаде", — сообщает СтратКом ВСУ.

Все участники подготовки упражняются с каждым видом оружия поочередно. По словам военнослужащего Владислава, десантников можно назвать взаимозаменяемыми единицами.

"Здесь комплекс упражнений для каждого один. Потому что каждый боец универсален. Хотя есть конкретные должности, но каждый боец должен владеть всеми видами вооружения, которые есть в нашем подразделении", — рассказал он.

Напомним, в ГУР прокомментировали работу элитного батальона "Шаман", ликвидировавшего российских офицеров.

Также ВСУ блестяще ликвидировали микроавтобус с оккупантами.

К тому же бригада "Спартан" взяла в плен военную морскую пехоту РФ на Запорожском направлении.