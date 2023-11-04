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В СтратКоме ВСУ подтвердили трагическую гибель военных в результате удара РФ в Запорожской области

4 ноября 2023 23:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Трагическая гибель военных в результате удара РФ в Запорожской области — что известно
Построение военных. Иллюстративное фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Враг 3 ноября нанес удар по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В результате погибли военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Такую информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

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Также в результате российской атаки были ранены и местные жители.

Гибель украинских защитников

"В частности, (противник. — Ред.) ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается расследование этой трагедии. В ВСУ выразили соболезнования родным военных, погибших в результате коварного ракетного удара РФ.

трагічна загибель військових 128 бригади у Запорізькій області
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Стратком ВСУ"

Пока в самой бригаде не комментируют трагедию.

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров подтвердил гибель бойцов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", — отметил он.

трагическая гибель военных 128 бригады в Запорожской области
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Рустема Умерова

Что известно о ракетном ударе

Ранее в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Напомним, ранее мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что имеет достаточные основания полагать, что 5 октября именно Российская Федерация нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате этого удара погибли 59 гражданских лиц.

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