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В Сухопутных силах назвали количество сбитых российских беспилотников за март

1 апреля 2024 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Сухопутных силах назвали количество сбитых российских беспилотников за март
Мобильные группы ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск в течение марта сбили более 300 российских целей. Защитники "приземлили" беспилотники врага с помощью, в частности, средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Уничтоженные воздушные цели в марте

"В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожило 326 средств воздушной разведки и нападения противника", — говорится в сообщении.

Речь идет о:

  • беспилотники Shahed-131/136 — 151 единица;
  • беспилотники Zala — 45 единиц;
  • беспилотники Supercam — 13 единиц;
  • беспилотники "Ланцет" — 92 единицы;
  • беспилотники "Орлан-10" — 21 единица;
  • беспилотники неопределенного типа — 4 единицы.

Павлюк рассказал, что в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА врага, в частности FPV-дронов благодаря использованию разнообразных средств РЭБ.

уничтожены цели РФ в марте 2024 г.
Уничтоженные цели РФ. Фото: Сухопутные войска

Напомним, на Запорожском направлении бойцы уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

Также мы писали, что украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

беспилотники
оккупанты
ПВО
дроны
война в Украине

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