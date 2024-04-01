В Сухопутных силах назвали количество сбитых российских беспилотников за март
Бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск в течение марта сбили более 300 российских целей. Защитники "приземлили" беспилотники врага с помощью, в частности, средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Уничтоженные воздушные цели в марте
"В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожило 326 средств воздушной разведки и нападения противника", — говорится в сообщении.
Речь идет о:
- беспилотники Shahed-131/136 — 151 единица;
- беспилотники Zala — 45 единиц;
- беспилотники Supercam — 13 единиц;
- беспилотники "Ланцет" — 92 единицы;
- беспилотники "Орлан-10" — 21 единица;
- беспилотники неопределенного типа — 4 единицы.
Павлюк рассказал, что в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА врага, в частности FPV-дронов благодаря использованию разнообразных средств РЭБ.
Напомним, на Запорожском направлении бойцы уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".
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