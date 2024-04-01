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ЗСУ знищили комплекс РЕБ ворога на Запорізькому напрямку — Генштаб показав відео

1 квітня 2024 13:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ знищили комплекс РЕБ ворога на Запорізькому напрямку — Генштаб показав відео
Знищення РЕБ ворога. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їх військову техніку на нашій землі. Так, на Запорізькому напрямку бійці знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Під час ведення розвідки оператори третього окремого полку виявили АСП Р-330Ж "Житель" на Запорізькому напрямку.

Тому захисники навели вогонь артилерійського підрозділу на ворожу ціль, внаслідок чого російський комплекс РЕБ було знищено.

На відео видно, як після влучання артилерії військова техніка окупантів вибухає, а в небо здіймається густий дим.

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Скриншот допису Генштабу

Що відомо про РЕБ "Житель"

РЕБ Житель
Комплекс "Житель". Фото: Wikipedia

АСП Р-330Ж "Житель" — радіоелектронний бортовий комплекс. Він призначений для захисту та маскування військових об'єктів від радіолокаційного виявлення і наведення на них ракет та авіації ворога.

Основна функція — створення перешкод для роботи радіолокаційних систем, забезпечення електронного прикриття підрозділів та об'єктів, ведення інформаційної війни.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

Також ми писали, що прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

ЗСУ
Запорізька область
окупанти
війна в Україні

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