У Сухопутних силах назвали кількість збитих російських безпілотників за березень

Мобільні групи ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ протягом березня збили понад 300 російських цілей. Захисники "приземлили" безпілотники ворога за допомогою, зокрема, засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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"Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

безпілотники Shahed-131/136 — 151 одиниця;

безпілотники Zala — 45 одиниць;

безпілотники Supercam — 13 одиниць;

безпілотники "Ланцет" — 92 одиниці;

безпілотники "Орлан-10" — 21 одиниця;

безпілотники невизначеного типу — 4 одиниці.

Павлюк розповів, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти значну кількість тактичних БпЛА ворога, зокрема FPV-дронів — завдяки використанню різноманітних засобів РЕБ.

Знищені цілі РФ. Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку бійці знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

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