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У Сухопутних силах назвали кількість збитих російських безпілотників за березень

1 квітня 2024 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сухопутних силах назвали кількість збитих російських безпілотників за березень
Мобільні групи ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ протягом березня збили понад 300 російських цілей. Захисники "приземлили" безпілотники ворога за допомогою, зокрема, засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Знищені повітряні цілі в березні

"Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

  • безпілотники Shahed-131/136 — 151 одиниця;
  • безпілотники Zala — 45 одиниць;
  • безпілотники Supercam — 13 одиниць;
  • безпілотники "Ланцет" — 92 одиниці;
  • безпілотники "Орлан-10" — 21 одиниця;
  • безпілотники невизначеного типу — 4 одиниці.

Павлюк розповів, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти значну кількість тактичних БпЛА ворога, зокрема FPV-дронів — завдяки використанню різноманітних засобів РЕБ.

знищені цілі РФ у березні 2024
Знищені цілі РФ. Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку бійці знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

Також ми писали, що українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

безпілотники
окупанти
ППО
дрони
війна в Україні

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