В Сумах увеличилось количество жертв в результате обстрела

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Сумах. Фото: ГСЧС

В Сумах увеличилось количество жертв в результате российской атаки беспилотниками. От вражеских обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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"В результате атаки шахедов по городу Сумы два человека погибли и 19 раненых", — говорится в сообщении.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения остаются четыре пострадавших, двое из них в реанимации.

В ОВА добавили, что 15 людям, получившим ранения в результате обстрела, была оказана медицинская помощь. Их уже отпустили домой. Среди пострадавших есть пятилетний ребенок.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета в Сумах. На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.