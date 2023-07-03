У Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу
У Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки безпілотниками. Від ворожого обстрілу загинули дві людини.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстріл Сум
"Внаслідок атаки шахедів по місту Суми дві особи загинули і 19 поранених", — йдеться у повідомленні.
Наразі у закладах охорони здоров'я залишаються четверо постраждалих, двоє з них в реанімації.
В ОВА додали, що 15 людям, які отримали поранення внаслідок обстрілу, була надана медична допомога. Їх вже відпустили додому. Серед постраждалих є п'ятирічна дитина.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.
Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" в Сумах. На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.