У Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах. Фото: ДСНС

У Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки безпілотниками. Від ворожого обстрілу загинули дві людини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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"Внаслідок атаки шахедів по місту Суми дві особи загинули і 19 поранених", — йдеться у повідомленні.

Наразі у закладах охорони здоров'я залишаються четверо постраждалих, двоє з них в реанімації.

В ОВА додали, що 15 людям, які отримали поранення внаслідок обстрілу, була надана медична допомога. Їх вже відпустили додому. Серед постраждалих є п'ятирічна дитина.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" в Сумах. На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.