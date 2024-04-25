В Сумской области пограничники вступили в бой с российской ДРГ — что известно

Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

В Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой. В результате столкновения противник отошел.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 25 апреля.

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"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении.

Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, а также задействовали артиллерийский и минометный расчеты.

В результате столкновения враг отошел.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, 15 апреля в Сумской области пограничники отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Она пыталась проникнуть в Украину со своей территории.

Также военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.