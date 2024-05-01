В Сумской области вводятся новые ограничения — с чем это связано

Обстрелы Сумской области. Фото иллюстративное: Слово и Дело

В Сумской области были введены новые ограничения в связи с постоянными обстрелами со стороны российских захватчиков. Среди прочего они предусматривают запрет на проведение каких-либо работ, не связанных со строительством оборонительных фортификаций.

Об этом говорится в документе, опубликованном Сумской ОВА в среду, 1 мая.

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Новые ограничения в Сумской области

В период с 22 апреля до окончания действия правового режима военного положения на территории Сумской области устанавливаются дополнительные временные ограничения особого режима. Он включает следующие пункты:

запретить свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производства работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений и другой связанной с войной деятельности;

запретить проведение работ, не связанных с выполнением задач при подготовке и ведении боевых действий и охране государственной границы;

запретить посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области.

Данные ограничения коснулись территорий, подчиненных:

Конотопской, Ахтырской, Сумской, Шосткинской районным государственным администрациям;

Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свеской, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальным общинам.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак заявил, что в границу с областью прибыло четыре батальона чеченцев. В настоящее время они находятся в 150-200 км от Украины.

В Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой. В результате столкновения противник отошел.