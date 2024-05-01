Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Сумській області запроваджують нові обмеження — з чим це пов'язано arrow

У Сумській області запроваджують нові обмеження — з чим це пов'язано

1 травня 2024 17:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Сумській області запроваджують нові обмеження — з чим це пов'язано
Обстріли Сумської області. Фото ілюстративне: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Сумській області запровадили нові обмеження у зв'язку з постійними обстрілами з боку російських загарбників. Серед усього іншого вони передбачають заборону на проведення будь-яких робіт, не пов'язаних з будівництвом оборонних фортифікацій.

Про це говориться у документі, який опублікувала Сумська ОВА у середу, 1 травня.

Читайте також:

 

Нові обмеження у Сумській області

У період з 22 квітня до завершення дії правового режиму воєнного стану на території Сумської області встановлюються додаткові тимчасові обмеження особливого режиму. Він включає наступні пункти:

  • заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та іншої пов'язаної з війною діяльності;
  • заборонити проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань під час підготовки та ведення бойових дій та охорони державного кордону;
  • заборонити сівбу високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Дані обмеження торкнулися територій, які підпорядковані:

  • Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним державним адміністраціям;
  • Білопільській, Великописарівській, Дружбівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Краснопільській, Миколаївській (сільській), Миропільській, Новослобідській, Путивльській, Свеській, Середино-Будській, Хотінській, Юнаківській, Шалигинській територіальним громадам.

Раніше ми повідомляли, що заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак заявив, що до кордону з областю прибуло чотири батальйони чеченців. Наразі вони перебувають на відстані 150-200 км від України.

У Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.

війна
Україна
Суми
комендантська година
Сумська область
обстріли

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри