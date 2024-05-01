У Сумській області запроваджують нові обмеження — з чим це пов'язано

Обстріли Сумської області. Фото ілюстративне: Слово і Діло

У Сумській області запровадили нові обмеження у зв'язку з постійними обстрілами з боку російських загарбників. Серед усього іншого вони передбачають заборону на проведення будь-яких робіт, не пов'язаних з будівництвом оборонних фортифікацій.

Про це говориться у документі, який опублікувала Сумська ОВА у середу, 1 травня.

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Нові обмеження у Сумській області

У період з 22 квітня до завершення дії правового режиму воєнного стану на території Сумської області встановлюються додаткові тимчасові обмеження особливого режиму. Він включає наступні пункти:

заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та іншої пов'язаної з війною діяльності;

заборонити проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань під час підготовки та ведення бойових дій та охорони державного кордону;

заборонити сівбу високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Дані обмеження торкнулися територій, які підпорядковані:

Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним державним адміністраціям;

Білопільській, Великописарівській, Дружбівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Краснопільській, Миколаївській (сільській), Миропільській, Новослобідській, Путивльській, Свеській, Середино-Будській, Хотінській, Юнаківській, Шалигинській територіальним громадам.

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