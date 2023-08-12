Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв
Сегодня, 12 августа, во временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрыв в Бердянске
На обнародованных кадрах видно, что над местом взрыва поднялась стена густого серого дыма. Последствия пожара даже видят жители окрестных населенных пунктов.
Так выглядит пожар со стороны Арабатской стрелки вблизи Азовского моря.
Напомним, во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздались взрывы. Местные жители заявили, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.
Напомним, что 11 августа в Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья. Небо над областью закрыли.