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Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв

12 августа 2023 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв
Взрыв в Бердянске 12 августа 2023 года. Фото: Андрющенко Time\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 12 августа, во временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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На обнародованных кадрах видно, что над местом взрыва поднялась стена густого серого дыма. Последствия пожара даже видят жители окрестных населенных пунктов.

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Взрыв в Бердянске 12 августа 2023 года. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Так выглядит пожар со стороны Арабатской стрелки вблизи Азовского моря.

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Последствия взрыва в Бердянске Фото: Андрющенко Time\Telegram

Напомним, во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздались взрывы. Местные жители заявили, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.

Напомним, что 11 августа в Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья. Небо над областью закрыли.

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