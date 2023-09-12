В Токмаке россияне активно готовятся обороняться, — ЦНС
В Токмаке оккупанты укрепляют позиции. Так, в городе становится все больше оборонительных сооружений.
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
Что известно об укреплениях в Токмаке
"По информации от подполья, а также Токмакского ВА в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений", — говорится в сообщении ЦНС.
Так, оккупанты наращивают количество оружия и личного состава.
"Фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян в городе и районе", — передает Сопротивление.
Как информирует ЦНС, такая активизация россиян связана с продвижением ВСУ.
"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — пояснили в Центре.
Напомним, в ЦНС рассказали об упадке боевого духа захватчиков.
Также полковник ВСУ прокомментировал, что потеряла Россия после деоккупации "вышек Бойка".