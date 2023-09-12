В Токмаке россияне активно готовятся обороняться, — ЦНС

Российские захватчики. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Токмаке оккупанты укрепляют позиции. Так, в городе становится все больше оборонительных сооружений.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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"По информации от подполья, а также Токмакского ВА в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений", — говорится в сообщении ЦНС.

Так, оккупанты наращивают количество оружия и личного состава.

"Фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян в городе и районе", — передает Сопротивление.

Как информирует ЦНС, такая активизация россиян связана с продвижением ВСУ.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — пояснили в Центре.

Скриншот сообщения ЦНС

Напомним, в ЦНС рассказали об упадке боевого духа захватчиков.

Также полковник ВСУ прокомментировал, что потеряла Россия после деоккупации "вышек Бойка".