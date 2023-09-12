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В Токмаке россияне активно готовятся обороняться, — ЦНС

12 сентября 2023 17:21
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Валерия Пержун
редактор
В Токмаке россияне активно готовятся обороняться, — ЦНС
Российские захватчики. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Токмаке оккупанты укрепляют позиции. Так, в городе становится все больше оборонительных сооружений.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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"По информации от подполья, а также Токмакского ВА в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений", — говорится в сообщении ЦНС.

Так, оккупанты наращивают количество оружия и личного состава.

"Фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян в городе и районе", — передает Сопротивление.

Как информирует ЦНС, такая активизация россиян связана с продвижением ВСУ.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — пояснили в Центре.

ЦНС рассказал, как оккупанты укрепляют позиции
Скриншот сообщения ЦНС

Напомним, в ЦНС рассказали об упадке боевого духа захватчиков.

Также полковник ВСУ прокомментировал, что потеряла Россия после деоккупации "вышек Бойка".

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