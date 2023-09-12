Втрати окупантів на 12 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 550 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби, окупаційна армія зменшилась на 550 людей.

Окрім цього, загарбники втратили вісім танків, 11 бронемашин, 33 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, 17 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 269 760 (+550) осіб;

танків — 4 568 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 778 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 5 872 (+33) одиниць;

РСЗВ — 764 (+4) одиниць;

засобів ППО — 515 (+3) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 645 (+17);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 413 (+43) одиниць;

спеціальної техніки — 881 (+4).

Втрати окупантів станом на 12 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

А за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.