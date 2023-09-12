У Токмаку росіяни активно готуються оборонятись, — ЦНС

Російські загарбники. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Токмаку окупанти укріплюють позиції. Так, в місті стає все більше оборонних споруд.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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"За інформацією від підпілля, а також Токмацької ВА в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Так, окупанти нарощують кількість зброї та особового складу.

"Фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в місті і районі", — передає Спротив.

Як інформує ЦНС така активізація росіян пов'язана із просуванням ЗСУ.

"Окупанти бачать, як Сили Оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", — пояснили в Центрі.

Скриншот повідомлення ЦНС

Нагадаємо, в ЦНС розповіли про занепад бойового духу загарбників.

Також полковник ЗСУ прокоментував, що втратила Росія після деокупації "вишок Бойка".