У Токмаку росіяни активно готуються оборонятись, — ЦНС
В Токмаку окупанти укріплюють позиції. Так, в місті стає все більше оборонних споруд.
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Що відомо про укріплення у Токмаку
"За інформацією від підпілля, а також Токмацької ВА в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд", — йдеться у повідомленні ЦНС.
Так, окупанти нарощують кількість зброї та особового складу.
"Фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в місті і районі", — передає Спротив.
Як інформує ЦНС така активізація росіян пов'язана із просуванням ЗСУ.
"Окупанти бачать, як Сили Оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", — пояснили в Центрі.
Нагадаємо, в ЦНС розповіли про занепад бойового духу загарбників.
Також полковник ЗСУ прокоментував, що втратила Росія після деокупації "вишок Бойка".