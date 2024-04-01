В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожают технику врага

Украинские военные уничтожают российскую технику. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают активно уничтожать оккупантов и их технику. В частности, Третья штурмовая бригада показала видео, на котором уничтожает российскую технику и сообщает о потерях врага.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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На видео видно, как Третья штурмовая бригада уничтожает технику врага прямо на ходу.

Согласно сообщению, украинские военные проводят успешные контратаки, уничтожая бронетехнику и танки противника, а также разрушая его оборонительные сооружения.

"Когда оккупанты горят и суетятся. На ходу взорвали броню с россиянами, поразили технику, танки, САУ, уничтожили баги и накрыли огнем пехоту противника в посадке. Все это — результаты нескольких дней под Авдеевкой. Работаем сбросами, FPV-дронами и бри. Подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Третья штурмовая показала, как бойцы настраиваются на штурм в районе Авдеевки.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой.