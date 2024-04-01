У Третій штурмовій бригаді показали, як знищують техніку ворога

Українські військові знищують російську техніку. Фото: скриншот

Українські військові продовжують активно знищувати окупантів та їхню техніку. Зокрема, Третя штурмова бригада показала відео, на якому знищує російську техніку та повідомляє про втрати ворога.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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На відео видно, як Третя штурмова бригада знищує техніку ворога прямо на ходу.

Згідно з повідомленням, українські військові проводять успішні контратаки, знищуючи бронетехніку та танки противника, а також руйнуючи його оборонні споруди.

"Коли окупанти горять і метушаться. На ходу підірвали броню з росіянами, уразили техніку, танки, САУ, знищили баги та накрили вогнем піхоту противника у посадці. Усе це — результати декількох днів під Авдіївкою. Працюємо скидами, FPV-дронами й бригадною артою. Підрозділи Третьої штурмової продовжують палити окупантів на Авдіївському напрямку", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що Третя штурмова показала, як бійці налаштовуються на штурм у районі Авдіївки.

Раніше ми писали, що Третя штурмова показала, як знищили ворожий танк під Авдіївкою.