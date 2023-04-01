В войне за Украину погиб один из лидеров ФК "Черкасские казаки" Сергей Шестак

Сергей Шестак

В боях в Донецкой области погиб один из лидеров футбольной команды "Черкасские казаки" Сергей Шестак. Погибший награжден орденом "За мужество" ІІІ Ступени.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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"Сергей родился в селе Новый Шлях Козелецкого района Черниговской области. Был одним из лучших футболистов местного районного чемпионата в составе команд "Чайка" (Новый Путь) и "Единство" (Чемер). Играл на позиции форварда, неоднократно получал индивидуальные призы лучшего игрока и лучшего бомбардира", — говорится в сообщении.

Шестак участвовал в областных соревнованиях по футболу. Он входил в сборную Козелецкого района. Погибший был чемпионом и обладателем кубка района.

Он дважды выигрывал чемпионат Украины среди участников АТО, был обладателем кубка и супер-кубка.

У Сергея осталась жена и дочь. Его похоронили в Черкассах.

Напомним, на войне погиб доброволец-мусульманин Даниил "Моджахед" Ляшук. Он храбро сражался с российскими оккупантами в Украине.

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