У війні за Україну загинув один із лідерів ФК "Черкаські козаки" Сергій Шестак

Сергій Шестак

У боях в Донецькій області загинув один із лідерів футбольної команди "Черкаські козаки" Сергій Шестак. Загиблий нагороджений орденом "За мужність" ІІІ Ступеня.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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"Сергій народився в селі Новий Шлях Козелецького району Чернігівської області. Був одним із найкращих футболістів місцевого районного чемпіонату в складі команд "Чайка" (Новий Шлях) та "Єдність" (Чемер). Грав на позиції форварда, неодноразово отримував індивідуальні призи кращого гравця та кращого бомбардира", — йдеться у повідомленні.

Шестак брав участь в обласних змаганнях з футболу. Він також входив у збірну Козелецького району. Загиблий був чемпіоном та володаром кубка району.

Він двічі вигравав чемпіонат України серед учасників АТО, був володарем кубка та суперкубка.

У Сергія залишилась дружина та донька. Його поховали у Черкасах.

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