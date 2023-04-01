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У війні за Україну загинув один із лідерів ФК "Черкаські козаки" Сергій Шестак

1 квітня 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сергій Шестак
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У боях в Донецькій області загинув один із лідерів футбольної команди "Черкаські козаки" Сергій Шестак. Загиблий нагороджений орденом "За мужність" ІІІ Ступеня.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Деталі

"Сергій народився в селі Новий Шлях Козелецького району Чернігівської області. Був одним із найкращих футболістів місцевого районного чемпіонату в складі команд "Чайка" (Новий Шлях) та "Єдність" (Чемер). Грав на позиції форварда, неодноразово отримував індивідуальні призи кращого гравця та кращого бомбардира", — йдеться у повідомленні.

Шестак брав участь в обласних змаганнях з футболу. Він також входив у збірну Козелецького району. Загиблий був чемпіоном та володаром кубка району.

Він двічі вигравав чемпіонат України серед учасників АТО, був володарем кубка та суперкубка.

У Сергія залишилась дружина та донька. Його поховали у Черкасах.

Сергей Шестак

Нагадаємо, на війні загинув доброволець-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук. Він хоробро боровся з російськими окупантами в Україні.

Також ми писали, що на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.

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