В Виннице взрывы: подробности удара РФ
19 августа 2023 03:49
обновлено: 04:09
Враг обстрелял Винницу. Фото: ТСН
Российские захватчики обстреливают Винницу. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
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Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по учебному заведению и территории больницы города.
Кроме того, в ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.
Напомним, в воскресенье, 13 августа, российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.