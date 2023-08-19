В Виннице взрывы: подробности удара РФ

Враг обстрелял Винницу. Фото: ТСН

Российские захватчики обстреливают Винницу. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по учебному заведению и территории больницы города.

Кроме того, в ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.