Во вторник США объявят новый пакет военной помощи для Украины, — Reuters

Военный из ПТРК Javelin. Фото: Wikipedia

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты Америки планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость — 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Новая помощь для Украины

Американские чиновники заявили, что в пакет войдут ракеты ПВО, наземная техника и артиллерия. США не включают кассетные боеприпасы в эту помощь.

"В пакет входят несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковое вооружение, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger", — рассказали официальные лица.

Этот пакет военной помощи станет 43 от США для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, во время Aspen Security Forum советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан высказался о возможности поставок ракет ATACMS Украине. При этом президент США Джо Байден обсуждает поставки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

Добавим, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.