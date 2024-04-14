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В WP рассказали, как БпЛА влияют на ход войны в Украине

14 апреля 2024 16:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В WP рассказали, как БпЛА влияют на ход войны в Украине
Военный запускает дрон Fly Eye. Фото: wnp.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Небо над линией столкновения в Украине настолько насыщено беспилотниками, что перемещение украинских и российских войск без привлечения внимания стало почти невозможным. Военные отмечают, что эта ситуация превратила нейтральную территорию, известную как "серая зона", в чрезвычайно опасную "зону смерти".

Об этом сообщило издание The Washington Post в воскресенье, 14 апреля.

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"Всплеск количества малых беспилотников в Украине превратил территорию с обеих сторон от нулевой линии — обычно известную как "серая зона" — в "зону смерти". Те, кто решаются двигаться днем или ночью под глазами враждебных беспилотников, умирают немедленно", — сказал командир взвода ударных БПЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Александр Настенко.

Военные считают, что доступность и эффективность дронов сначала дали украинским силам преимущество на поле боя. Однако со временем российская сторона начала массово производить свои беспилотники.

Эндрю Коте, руководитель штаба компании BRINC Drones, поставляющей оборудование в Украину, описал ситуацию как "блицкриг беспилотной войны". Он считает, что беспилотники революционизируют войну в Украине, но также создают тупиковую ситуацию, поскольку любое лицо, находящееся на открытой местности, мгновенно становится мишенью.

The Washington Post указывает, что хотя дроны часто помогают спасти жизнь солдат, их активное использование сузило пространство для безопасного и незаметного перемещения войск, что привело к значительным потерям и помешало любым попыткам прорыва в последние месяцы.

Напомним, что в ISW рассказали, способны ли дроны компенсировать дефицит снарядов ВСУ на фронте.

Ранее мы писали, что США озабочены тем, что их дроны провалили задачи в Украине.

россия
беспилотники
Украина
дроны
война в Украине

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