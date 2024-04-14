У WP розповіли, як БпЛА впливають на хід війни в Україні

Військовий запускає дрон Fly Eye. Фото: wnp.pl

Небо над лінією зіткнення в Україні настільки насичене безпілотниками, що переміщення українських та російських військ без привернення уваги стало майже неможливим. Військові зазначають, що ця ситуація перетворила нейтральну територію, відому як "сіра зона", на надзвичайно небезпечну "зону смерті".

Про це повідомило видання The Washington Post у неділю, 14 квітня.

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"Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії — зазвичай відому як "сіра зона" — на "зону смерті". Ті, хто наважуються рухатися вдень чи вночі під очима ворожих безпілотників, "вмирають негайно", — сказав командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Олександр Настенко.

Військові вважають, що доступність і ефективність дронів спочатку надали українським силам перевагу на полі бою. Проте з часом російська сторона також почала масово виробляти свої безпілотники.

Ендрю Коте, керівник штабу компанії BRINC Drones, яка постачає обладнання в Україну, описав ситуацію як "бліцкриг безпілотної війни". Він вважає, що безпілотники революціонізують війну в Україні, але також створюють тупикову ситуацію, оскільки будь-яка особа, що перебуває на відкритій місцевості, миттєво стає мішенню.

The Washington Post зазначає, що хоча дрони часто допомагають врятувати життя солдатів, їх активне використання звузило простір для безпечного і непомітного переміщення військ, що призвело до значних втрат і перешкодило будь-яким спробам прориву в останні місяці.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті.

Раніше ми писали, що США стурбовані тим, що їхні дрони провалили завдання в Україні.