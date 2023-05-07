В Запорожье раздался взрыв
Ночью, 7 мая, частью территории Украины прошлась масштабная воздушная тревога. На фоне активности российской авиации сообщалось о взрывах в Запорожье.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Запорожье
Обновлено 02:24. Мониторинговые каналы информировали, что в Запорожье слышны взрывы.
"Взрывы в Запорожье", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью, 7 мая, российские оккупанты осуществили запуск ракет с акватории Черного моря. Начислено 7 Ту-22м3.
Также мы сообщали, что 6 мая глава Днепропетровского областного совета проинформировал, какая ситуация в области. Оккупанты весь день обстреливали мирных жителей.
Добавим, что 6 мая погибли шесть работников ГСЧС. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел.