Ракета взлетает. Фото: УНИАН

Ночью, 7 мая, частью территории Украины прошлась масштабная воздушная тревога. На фоне активности российской авиации сообщалось о взрывах в Запорожье.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Запорожье

Обновлено 02:24. Мониторинговые каналы информировали, что в Запорожье слышны взрывы.

"Взрывы в Запорожье", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью, 7 мая, российские оккупанты осуществили запуск ракет с акватории Черного моря. Начислено 7 Ту-22м3.

Также мы сообщали, что 6 мая глава Днепропетровского областного совета проинформировал, какая ситуация в области. Оккупанты весь день обстреливали мирных жителей.

Добавим, что 6 мая погибли шесть работников ГСЧС. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел.