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В Запорожье и Сумах раздались взрывы: что известно

29 июля 2023 17:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Запорожье и Сумской области 29 июля — оккупанты ударили баллистикой
Дым от взрыва. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 29 июля, в Запорожье раздались взрывы. По предварительной информации, по городу ударили баллистическими ракетами. Взрывы также раздаются в Сумской области.

Об этом сообщает журналист Андрей Смолий.

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Взрывы в Запорожье 29 июля

В мониторинговых группах сообщается, что 29 июля оккупанты ударили по Запорожью баллистическими ракетами "Искандер".

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Взрывы в Сумской области 29 июля

Кроме того, взрывы были слышны в Сумской области. Накануне регион предупреждал о ракетной опасности.

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повітряна тривога
Воздушная тревога в Украине 29 июля. Фото: скриншот

Напомним, вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

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