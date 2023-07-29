Вибухи на Запоріжжі та Сумщині 29 липня — окупанти вдарили балістикою

Дим від вибуху. Фото: google

У суботу, 29 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами. Вибухи також лунають на Сумщині.

Про це повідомляє журналіст Андрій Смолій.

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Вибухи у Запоріжжі 29 липня

У моніторингових групах повідомляється, що 29 липня окупанти вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами "Іскандер".

Вибухи в Сумській області 29 липня

Окрім того, вибухи були чутні у Сумській області. Напередодні регіон попереджали про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога в Україні 29 липня. Фото: скріншот

Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.