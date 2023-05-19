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В Запорожской области оккупанты строят линии обороны из воды

19 мая 2023 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожской области оккупанты строят линии обороны из воды
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты активно готовятся к обороне на фоне подготовки украинских военных к контрнаступлению. В направлении города Мелитополь Запорожской области захватчики строят линии обороны с воды.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Линии обороны с воды

Оккупанты Российской Федерации затапливают территории, чтобы создать естественные препятствия для украинских военных.

"Во временно оккупированной части Запорожской области россияне заминировали огромное количество полей на десятки километров. И также мы видим тенденцию, что враг затапливает поля", — рассказал Федоров.

К тому же городской голова Мелитополя сообщил в своем Telegram-канале, что две недели назад захватчики затопили район населенного пункта Михайловка. Вода стоит в полях населенных пунктов Якимовского района: Петровка, Анновка, Вязовка и Елизаветовка.

Карта Мелитополя
Населенные пункты возле Мелитополя. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров отметил, что в этих селах давно пересохли реки, поэтому оккупанты могут спускать воду из оросительного канала.

"Оккупанты настолько боятся наступления ВСУ, что готовы пустить в ход даже водную стихию в тщетных надеждах усложнить движение нашей техники. На деле еще раз портят экологию и жизнь людям", — добавил Федоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут предприняты первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

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