В Запорожской области оккупанты вынуждают к паспортизации путем террора детей

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Во временно оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают массовую паспортизацию. Они пытаются терроризировать детей, чтобы их родители согласились на российский паспорт.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Принудительная паспортизация

Федоров рассказал, что с июня детям, которые болеют сахарным диабетом и другими хроническими болезнями, не дают бесплатные лекарства, если родители не имеют паспорт РФ.

К тому же российские врачи в "скорых" отказываются госпитализировать детей, у которых родители не поддерживают оккупантов.

"Оккупанты провели массовые медосмотры в школах, традиционно обнаружили у детей кучу "болезней" и предлагают "лечение", но со звездочкой. Наличие роспаспорта у детей, которым исполнилось 14 лет, или заявления от родителей о признании младших детей "гражданами России", — добавил Федоров.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают разными способами заставлять украинцев перейти на российский паспорт. Теперь работники государственных учреждений на временно оккупированных территориях смогут забрать заработную плату только при наличии красного документа с двухголовой птицей.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют украинских детей. Они принуждают их получать паспорта гражданина РФ.

Добавим, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.