У Запорізькій області окупанти змушують до паспортизації шляхом терору дітей

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують масову паспортизацію. Вони намагаються тероризувати дітей, щоб їхні батьки погодились на російський паспорт.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров розповів, що з червня дітям, які хворіють на цукровий діабет та інші хронічні хвороби, не дають безкоштовні ліки, якщо батьки не мають паспорт РФ.

До того ж російські лікарі у "швидких" відмовляються госпіталізовувати дітей, у яких батьки не підтримують окупантів.

"Окупанти провели масові медогляди в школах, традиційно виявили у дітей купу "хвороб" і пропонують "лікування", але з зірочкою. Наявність роспаспорта у дітей, яким виповнилось 14 років, або заяви від батьків про визнання молодших дітей "громадянами Росії", — додав Федоров.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують різними способами примушувати українців перейти на російський паспорт. Тепер працівники державних установ на тимчасово окупованих територіях зможуть забрати заробітну плату тільки при наявності червоного документа з двоголовим птахом.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни шантажують українських дітей. Вони змушують їх отримувати паспорти громадянина Російської Федерації.

Додамо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.