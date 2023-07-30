В Запорожской ОВА рассказали детали ракетной атаки по областному центру

Люди ликвидируют последствия обстрела в Запорожье. Фото: скриншот из видео

Вчера, 29 июля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки РФ погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Обстрел Запорожья

В результате ракетного удара две женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями были доставлены в больницу. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Малашко рассказал, что за минувшие сутки противник нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степового и других прифронтовых селах. Поражение от вражеского БпЛА получило с. Новоандреевка и с. Павловка, от авиации в очередной раз пострадало Гуляйполе", — рассказал глава Запорожской ОВА.

Малашко добавил, что поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

Также мы писали, что сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.

Добавим, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.