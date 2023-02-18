Оккупанты перебросили на Запорожское направление 43 автобуса с вагнеровцами

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Россия стягивает войска на Запорожское направление. Вчера, 17 февраля, через Мелитополь ехала колонна из 43 автобусов с "вагнеровцами".

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что колонну "элитных" российских бойцов сопровождали внедорожники со знаком ЧВК "Вагнер".

По словам Федорова, в колонне было 43 автобуса с "вагнеровцами", которых, скорее всего, выпустили из тюрьмы и сразу же отправили на войну.

Ранее в британской разведке сообщалось, что россия укрепляет оборонительные укрепления в Запорожской и Луганской областях, поскольку, похоже, не может решить, с какого направления будет основным ударом украинских войск.

Напомним, накануне мы писали, что кремлевский диктатор владимир путин лично помиловал заключенных из ЧВК "Вагнер", чтобы отправить их на войну в Украину. Российские СМИ узнали, что преступников перенаправляли воевать в соответствии с указом президента рф.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что армия рф терпит большие потери на востоке Украины. По его словам, в основном на фронте сейчас находятся мобилизованные оккупанты, прошедшие двухмесячный курс молодого бойца.