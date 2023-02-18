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Нічний "відстріл" окупантів: в СБУ показали, як працюють українські снайпери

18 лютого 2023 15:33
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В СБУ показали, як снайпери влаштували нічний відстріл росіян на Донбасі
Скриншот з відео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Група Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України показала кадри одного з бойових завдань. Спецназівці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.

Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

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На кадрах видно, як українські снайпери майстерно ліквідовують загарбників.

"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецназівці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків. Натомість наші бійці повернули із бойового завдання без втрат.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що бійці ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 російських окупантів.

Додамо, протягом доби українські захисники завдали п'ять ударів по районах зосередження противника. Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також ми писали, що нинішню активізацію російських окупаційних військ на Донбасі не можна порівняти із торішнім початком війни. Але це не означає, що загарбники припинять свої спроби захопити Україну.

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