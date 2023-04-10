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У ЗСУ назвали найскладніші напрями на фронті

10 квітня 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ назвали найскладніші напрями на фронті
ЗСУ прямують у небезпечні точки фронту. Фото: Слово та Діло
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Нацгвардії України Руслан Музичук розповів про найскладніші ділянки на фронті для Сил оборони. За його словами, нині Лиманський, Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки є найбільш небезпечними зонами на фронті.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Ворог використовує значні сили та застосовує тактику повної руйнації споруд наших укріплень, щоб просуватися вперед. росія використовує не лише "вагнерівців", а й спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. У цих напрямах також застосовуються авіаудари.

На Бахмутському напрямі ситуація особливо напружена останнім часом. Проте наші військовослужбовці роблять все необхідне, щоб стримувати атаки ворога та виконувати завдання ефективно.

В інших напрямах ситуація також залишається напруженою, проте військові продовжують боротьбу за захист території.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що контрнаступ Сил безпеки та оборони України погіршує моральний та психологічний стан у лавах російських окупантів. Спостерігається різке зростання числа російських загарбників, які прагнуть здатися в полон, щоб зберегти життя.

Також повідомлялося, що у Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак . Метою десантників став штурмовик Су-25 "Грач".

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