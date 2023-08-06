Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Гениченскому мостам arrow

В ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Гениченскому мостам

6 августа 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Гениченскому мостам
Поврежденный мост через пролив Тонкий. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 августа, Украина поразила Чонгарский и Гениченский мосты. Эту информацию подтвердили в ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Поражение мостов

В ВСУ отметили, что это два ключевых пути сообщения российских военных.

"Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Гениченский автомобильные мосты", — говорится в сообщении.

null
Пост СтратКома ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Напомним, сегодня, 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.

Также мы писали, что после этого появилась информация об обстреле Чонгарского моста. Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Добавим, в сети показали Чонгарский мост с высоты. На снимках можно увидеть последствия взрывов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз