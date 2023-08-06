В ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Гениченскому мостам

Поврежденный мост через пролив Тонкий. Фото: соцсети

Сегодня, 6 августа, Украина поразила Чонгарский и Гениченский мосты. Эту информацию подтвердили в ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Поражение мостов

В ВСУ отметили, что это два ключевых пути сообщения российских военных.

"Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Гениченский автомобильные мосты", — говорится в сообщении.

Пост СтратКома ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Напомним, сегодня, 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.

Также мы писали, что после этого появилась информация об обстреле Чонгарского моста. Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Добавим, в сети показали Чонгарский мост с высоты. На снимках можно увидеть последствия взрывов.