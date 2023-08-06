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У ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Геніченському мостах

6 серпня 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Геніченському мостах
Пошкоджений міст через протоку Тонка. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 серпня, Україна уразила Чонгарський та Геніченський мости. Цю інформацію підтвердили в ЗСУ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Ураження мостів

У ЗСУ наголосили, що це два ключові шляхи сполучення російських військових.

"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів — Чонгарський та Геніченський автомобільні мости", — йдеться у повідомленні.

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Допис СтратКому ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що було обстріляно міст через протоку Тонку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. За його словами, російська система ППО збила дев'ять ракет з 12.

Також ми писали, що після цього з'явилася інформація про обстріл Чонгарського моста. Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО. 

Додамо, у мережі показали Чонгарський міст з висоти. На знімках можна побачити наслідки вибухів.

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