Как освобождали Новодаровку в Запорожской области: видео от ВСУ

ВСУ на фронте. Фото: Генштаб

Запорожские терроборонцы еще 4 июня объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. А уже сегодня, 17 июня, в ВСУ показали видео, как происходила военная операция.

Соответствующие кадры обнародовал Центр Стратегических коммуникаций ВСУ.

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Как освобождали Новодаровку

"Деревня более года находилась в оккупации России. Благодаря контрнаступательным действиям село освобождено от рашистов", — говорится в сообщении.

Военные говорят, что на краю деревни еще идут бои. Однако над Новодаровкой уже развевается украинский флаг.

"На краю села еще идут бои. На кладбище, где ребята наши бьются. потихоньку отчищают", — говорит один из военных.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.