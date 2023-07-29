В ВСУ показали впечатляющее видео, как спасают раненого бойца под Бахмутом

Спасение раненого бойца. Фото: Минобороны

Силам обороны Украины не только приходится успешно работать на фронте, но и уметь оказывать первую медицинскую помощь раненым бойцам. А также оперативно транспортировать их с поля сражения.

Как спасают раненого бойца под Бахмутом — обнародовала 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ.

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Когда случается ранение, то самая главная задача других защитников — оказать медицинскую помощь, наложить турникет и оперативно транспортировать раненых с поля боя.

"На БМП бойцов доставят в точку эвакуации и передадут в надежные руки боевых медиков эвакуационного экипажа", — говорится в сообщении.

На видео работает 3 ОШБ в окрестностях Бахмута.

Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне.