У ЗСУ показали вражаюче відео, як рятують пораненого бійця під Бахмутом

Порятунок пораненого бійця. Фото: Міноборони

Силам оборони України не лише доводиться успішно працювати на фронті, але й вміти надавати першу медичну допомогу пораненим бійцям. А також оперативно транспортувати їх з поля бою.

Як рятують пораненого бійця під Бахмутом — оприлюднила 3 окрема штурмова бригада ЗСУ.

Читайте також:

Порятунок бійця

Коли трапляється поранення, то найголовніше завдання інших захисників — надати домедичну допомогу, накласти турнікет та оперативно транспортувати поранених з поля бою.

"На БМП бійців доставлять до точки евакуації та передадуть у надійні руки бойових медиків евакуаційного екіпажу", — йдеться у повідомленні.

На відео працює 3 ОШБ на околицях Бахмуту.

Нагадаємо, станом на 29 липня ЗСУ ліквідували вже 245 220 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Додамо, аналітики назвали, чого не вистачає Україні для перемоги у війні.