В ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное от оккупантов

Украинские военные вывешивают украинский флаг в Благодатном. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины достаточно профессионально и продуманно действовали для освобождения села Благодатное в Донецкой области. Оккупанты противились до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.

Об этом рассказал спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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Шершень рассказал, что село Благодатное находится на границе Запорожской и Донецкой областей, чуть ниже Великой Новоселки. Освободили его от оккупантов бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Село Благодатное на карте. Фото: DeepState

"Операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, принимал участие заместитель командира бригады. Так сказать, личным примером вел за собой", — рассказал спикер.

Кроме того, шли ожесточенные бои за школу, там оккупанты имели хорошо продуманные огневые точки, и пытались опираться до последнего, однако украинские военные проявили смекалку.

"Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, из-за нее зашли внутрь и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно уволили и школу", — сообщил Шершень.

Также в ходе наступательной операции шесть оккупантов удалось взять в плен. Четверо из них — представители "МВД ДНР", а еще двое — российские военнослужащие.

Он заявил, что входу операции удалось взять в плен шесть российских военных. Из них представители "МВД ДНР" и двое российских военнослужащих.

"В поселке уже развевается украинский флаг, его вывесил боец с позывным "Олимп", — рассказал спикер сил обороны Таврического направления

Напомним, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.

Кроме того, 10 июня представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.