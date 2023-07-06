Таврическое направление: в ВСУ рассказали об успехах на фронте

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины успешно продвигаются на Таврическом направлении и освобождают захваченные территории. За последние сутки на этом участке фронта потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Кроме этого, российские оккупанты в большом количестве теряют военную технику. За последние сутки ВСУ уничтожили 47 единиц.

"В частности, 6 танков, 3 ББМ, 4 пушки Д-30, пушка 2С5 "Гиацинт-С", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam", 2 самоходных артиллерийских установки "Акация", гаубица "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитный ракетный комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станции РЭБ и автомобильная техника", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов противника.

Сообщение Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

Добавим, что представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.