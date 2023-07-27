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В ВСУ рассказали об успехах в наступлении на Мелитопольском направлении

27 июля 2023 15:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ рассказали об успехах в наступлении на Мелитопольском направлении
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нацгвардейцы в составе Сил обороны добились успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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По словам Уршаловича, на Мелитопольском направлении Силы обороны "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку по направлениям дальнейших действий".

Также он рассказал, что в Херсонском направлении россияне продолжают вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов.

Однако подразделения Нацгвардии проводят там стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование.

Напомним, что аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.

Впоследствии в ISW рассказали, что 26 июля украинские войска запустили масштабную механизированную контратаку в западной части Запорожской области, успешно преодолев ряд российских оборонных установок к югу от города Орехов.

Отчеты из российских источников, включая их Министерство обороны, подтвердили, что нападение украинцев было направлено на Роботино и они добились успеха, продвигаясь к северо-востоку от этого населенного пункта.

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