"Українці рухаються": Кірбі прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ

Представник Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Фото: U.S. Secretary of Defense

Білий дім не збирається керувати війною в Україні. Там наголосили, що українська армія не зупинилась і просувається вперед.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу.

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Кірбі заявив, що США не будуть керувати чи обговорювати контрнаступ ЗСУ, оскільки для цього в України є відповідне командування.

"Ми не збираємося керувати українською військовою операцією, сидячи в кріслі квотербека. Вони повинні мати можливість бути тими, хто — і тільки вони — можуть говорити про прогрес, та що йде всупереч плану", — сказав він.

При цьому він наголосив, що українські сили рухаються і "це не патова ситуація".

Окрім цього він додав, що США і надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть усі необхідні інструменти для того, щоб продовжувати прогрес наступі.

А відповідаючи на питання про сповільнення наступальних дій українськими військовими Джон Кірбі відповів, що Президент України сам заявив про повільніші темпи контрнаступу та просування українських військ.

Нагадаємо, що аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Згодом в ISW розповіли, що 26 липня, українські війська запустили масштабну механізовану контратаку в західній частині Запорізької області, успішно подолавши низку російських оборонних установок на південь від міста Оріхів.

Звіти з російських джерел, включаючи їх Міністерство оборони, підтвердили, що напад українців був спрямований на Роботино і вони досягли успіху, просуваючись на північний схід від цього населеного пункту.