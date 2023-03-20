В ВСУ рассказали, сколько россия мобилизовала солдат для войны в Украине

Российские военные

В России мобилизовали около 300 тысяч солдат. Причинами стали значительные потери, дезертирство и отсутствие нужного количества добровольцев.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

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"В общей сложности нам известно об отмобилизации ориентировочно 300 тысяч граждан россии. Они были направлены для доукомплектования уже существующих частей и подразделений, формирования новых соединений и объединений, а также для развертывания частей и подразделений территориальных войск", — рассказал Наев.

По его словам, продолжение мобилизационных мер и колоссальные потери вызывают немало проблем внутри рф.

"Речь идет и о росте недовольства режимом среди населения, и об организации протестных митингов, и о снижении доверия к высшему государственному руководству. Еще одна их проблема — это полное отсутствие мотивации среди мобилизованных, как перед отправкой на фронт, так и на поле боя", — отметил Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ напомнил, что 21 сентября прошлого года кремль объявил частичную мобилизацию. Это решение было принято в результате значительных потерь россиян в личном составе, увеличения количества военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, и отсутствия желаемого прогресса в наборе добровольцев.

Наев добавил, что владимир путин подписал указ "об объявлении частичной мобилизации в рф" и фактически легализовал продолжающуюся скрытую мобилизацию. Это позволило российским властям проводить принудительный призыв для войны против Украины.

Напомним, российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих нужд. В частности, из-за повышения призывного возраста россия планирует добиться того, чтобы обучение в высших учебных заведениях не стало основанием для отвода от службы в армии.

Также мы писали, что законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.