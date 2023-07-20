В ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска

Российские военные на фронте. Фото: росСМИ

Самая главная цель россиян — чтобы Украина уменьшила резервы на Юге и у Бахмута. Россияне активно используют тактику "отвлекающего маневра".

Об этом сообщил военный ВСУ Антон Петровский в комментарии "24 каналу".

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Военный рассказал, что совсем недавно Россия перебросила на Купянское направление более 100 тысяч своих оккупантов. Таким образом, россияне пытаются отбросить ВСУ с занятых позиций и не допустить переброски дополнительных резервов ВСУ на другие направления, где они нужны для проведения контрнаступления.

Кроме личного состава, оккупанты отправили туда еще и кучу военной техники.

"Сейчас это больше "игра мышцами", отвлекающий маневр с целью рассеять украинские силы, и предотвратить усиление тех направлений, где украинцы преуспевают. То есть они пытаются отвлечь наше внимание от Юга и Бахмута", — пояснил Петровский.

Он также подчеркнул, что Купянск россияне хотели бы использовать в качестве плацдарма для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города на этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, что сейчас украинские военные наступают по меньшей мере на трех участках фронта. ВСУ преуспели вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

В частности, на Донецком, где ВСУ продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.