Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска arrow

В ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска

20 июля 2023 12:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска
Российские военные на фронте. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Самая главная цель россиян — чтобы Украина уменьшила резервы на Юге и у Бахмута. Россияне активно используют тактику "отвлекающего маневра".

Об этом сообщил военный ВСУ Антон Петровский в комментарии "24 каналу".

Читайте также:

Будет ли прорыв россиян возле Купянска

Военный рассказал, что совсем недавно Россия перебросила на Купянское направление более 100 тысяч своих оккупантов. Таким образом, россияне пытаются отбросить ВСУ с занятых позиций и не допустить переброски дополнительных резервов ВСУ на другие направления, где они нужны для проведения контрнаступления.

Кроме личного состава, оккупанты отправили туда еще и кучу военной техники.

"Сейчас это больше "игра мышцами", отвлекающий маневр с целью рассеять украинские силы, и предотвратить усиление тех направлений, где украинцы преуспевают. То есть они пытаются отвлечь наше внимание от Юга и Бахмута", — пояснил Петровский.

Он также подчеркнул, что Купянск россияне хотели бы использовать в качестве плацдарма для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города на этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, что сейчас украинские военные наступают по меньшей мере на трех участках фронта. ВСУ преуспели вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

В частности, на Донецком, где ВСУ продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз