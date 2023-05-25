В ВСУ отреагировали на информацию россиян о "тяжелой травме" Залужного
Пропагандисты Российской Федерации не прекращают распространять фейковую информацию о якобы "травме" главнокомандующего Валерия Залужного. Они заявляют, что украинский генерал не может руководить армией. Как выяснилось, это очередной фейк России.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
Залужный продолжает работать
"Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!" — сказал Штефан.
Он опубликовал видео, на котором показал улыбающегося Валерия Залужного, который находится на своем рабочем месте.
Напомним, российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.
Также мы писали, что российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Однако вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховного Командующего.