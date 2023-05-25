В ВСУ отреагировали на информацию россиян о "тяжелой травме" Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluznyj

Пропагандисты Российской Федерации не прекращают распространять фейковую информацию о якобы "травме" главнокомандующего Валерия Залужного. Они заявляют, что украинский генерал не может руководить армией. Как выяснилось, это очередной фейк России.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Читайте также:

Залужный продолжает работать

"Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!" — сказал Штефан.

Он опубликовал видео, на котором показал улыбающегося Валерия Залужного, который находится на своем рабочем месте.

Напомним, российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Также мы писали, что российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Однако вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховного Командующего.