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В ВСУ отреагировали на информацию россиян о "тяжелой травме" Залужного

25 мая 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ отреагировали на информацию россиян о "тяжелой травме" Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluznyj
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пропагандисты Российской Федерации не прекращают распространять фейковую информацию о якобы "травме" главнокомандующего Валерия Залужного. Они заявляют, что украинский генерал не может руководить армией. Как выяснилось, это очередной фейк России.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!" — сказал Штефан.

Он опубликовал видео, на котором показал улыбающегося Валерия Залужного, который находится на своем рабочем месте.

Напомним, российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Также мы писали, что российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Однако вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховного Командующего.

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