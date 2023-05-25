У ЗСУ відреагували на інформацію росіян про "важку травму" Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluznyj

Пропагандисти Російської Федерації не припиняють поширювати фейкову інформацію про нібито "травму" головнокомандувача Валерія Залужного. Вони заявляють, що український генерал не може керувати армією. Як виявилось, це черговий фейк Росії.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

Читайте також:

Залужний продовжує працювати

"Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!" — наголосив Штефан.

Він опублікував відео, на якому показав усміхненого Валерія Залужного, який перебуває на своєму робочому місці.

Нагадаємо, російські пропагандисти активно поширюють інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.

Також ми писали, що російські пропагандисти почали розповсюджувати фейкову інформацію про те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав травму голови та множинні осколкові поранення. Втім, вчора секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Залужного на Ставці Головного Верховного Командувача.