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Удар по аэродрому в Бельбеке — в сети появились спутниковые снимки последствий

17 мая 2024 08:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Бельбеку 15 мая – что известно
Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая раздавались взрывы на складе аэродрома в Бельбеке, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27. Из-за атаки там начали детонировать боеприпасы.

Кадры последствий удара по аэродрому обнародовала компания MAXAR.

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Последствия удара по Бельбеку 15 мая

На спутниковых снимках можно идентифицировать потери врага в авиации:

  • два истребителя МиГ-31;
  • один истребитель Су-27;
  • один истребитель МиГ-29.

Кроме того, на кадрах удалось зафиксировать пожарище от склада с горюче-смазочными материалами и уничтоженный радар С-400.

атака на аэродром Бельбек 15 мая
Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR
на аэродроме Бельбек 15 мая детонировали боеприпасы
Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR
В Крыму 15 мая раздавались взрывы на аэродроме с истребителями
Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR

По словам агентов "АТЕШ", на складе оккупантов в Бельбеке есть значительные повреждения, поскольку попадание было точно в цель. Там хранятся ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которыми Россия атакует Украину.

Также мы писали, что в ночь на 16 мая аэродром в Бельбеке атаковали вторично. В результате "прилета" на топливном складе начался пожар.

Крым
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Россия
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