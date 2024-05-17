Удар по Бельбеку 15 мая – что известно

Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая раздавались взрывы на складе аэродрома в Бельбеке, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27. Из-за атаки там начали детонировать боеприпасы.

Кадры последствий удара по аэродрому обнародовала компания MAXAR.

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На спутниковых снимках можно идентифицировать потери врага в авиации:

два истребителя МиГ-31;

один истребитель Су-27;

один истребитель МиГ-29.

Кроме того, на кадрах удалось зафиксировать пожарище от склада с горюче-смазочными материалами и уничтоженный радар С-400.

Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR

Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR

Последствия атаки на аэродром. Фото: MAXAR

По словам агентов "АТЕШ", на складе оккупантов в Бельбеке есть значительные повреждения, поскольку попадание было точно в цель. Там хранятся ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которыми Россия атакует Украину.

Также мы писали, что в ночь на 16 мая аэродром в Бельбеке атаковали вторично. В результате "прилета" на топливном складе начался пожар.