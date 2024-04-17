Удар по Чернигову — стало известно, сколько людей обратилось в больницы

Последствия удара по Чернигову Фото: REUTERS

Российские захватчики утром в среду, 17 апреля, нанесли три ракетных удара по Чернигову. В результате обстрела известно о 17 погибших и еще 78 человек обратились за помощью в больницы.

Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в Telegram.

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"К сожалению, известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь", — сказал Ломако.

По его словам, более 40 пострадавших были госпитализированы.

Последствия удара по Чернигову Фото: REUTERS

Ломако отметил, что в городе создан и работает оперативный штаб — развернуты палатки, в которых пострадавшие могут получить всю необходимую информацию.

Последствия удара по Чернигову Фото: REUTERS

Он добавил, что в результате атаки были повреждены 20 многоквартирных домов — там уже работают городские службы, чтобы быстро оказать необходимую помощь.

Последствия удара по Чернигову Фото: REUTERS

"Сегодняшней трагедии в Чернигове могло бы не произойти, если бы у Украины было больше средств противоракетной обороны. Промедление наших западных партнеров приводит к росту количества невинных жертв в Украине", — отметил и.о. мера.

Скриншот поста Ломако

Скриншот поста Ломако

Ранее мы писали, что более 60 человек пострадали от утренней атаки по Чернигову, в том числе три ребенка. Медицинские работники продолжают активно оказывать помощь раненым.

В сети появились кадры момента ракетной атаки по городу. Россияне атаковали социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Кроме того, из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.