Удар по Чернигову — стало известно, сколько людей обратилось в больницы
Российские захватчики утром в среду, 17 апреля, нанесли три ракетных удара по Чернигову. В результате обстрела известно о 17 погибших и еще 78 человек обратились за помощью в больницы.
Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в Telegram.
Ракетная атака на Чернигов 17 апреля
"К сожалению, известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь", — сказал Ломако.
По его словам, более 40 пострадавших были госпитализированы.
Ломако отметил, что в городе создан и работает оперативный штаб — развернуты палатки, в которых пострадавшие могут получить всю необходимую информацию.
Он добавил, что в результате атаки были повреждены 20 многоквартирных домов — там уже работают городские службы, чтобы быстро оказать необходимую помощь.
"Сегодняшней трагедии в Чернигове могло бы не произойти, если бы у Украины было больше средств противоракетной обороны. Промедление наших западных партнеров приводит к росту количества невинных жертв в Украине", — отметил и.о. мера.
Ранее мы писали, что более 60 человек пострадали от утренней атаки по Чернигову, в том числе три ребенка. Медицинские работники продолжают активно оказывать помощь раненым.
В сети появились кадры момента ракетной атаки по городу. Россияне атаковали социальную и гражданскую инфраструктуру города.
Кроме того, из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.
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