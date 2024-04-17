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Удар по Чернігову — стало відомо, скільки людей звернулися до лікарень

17 квітня 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Чернігову — стало відомо, скільки людей звернулися до лікарень
Наслідки удару по Чернігову. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вранці в середу, 17 квітня, завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Внаслідок обстрілу відомо про 17 загиблих людей та ще 78 осіб звернулися за допомогою до лікарень.

Про це розповів виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако у Telegram.

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"На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові Росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу", — сказав Ломако.

За його словами, понад 40 постраждалих було ушпиталено.

удар по Чернігову 17 квітня
Наслідки удару по Чернігову. Фото: REUTERS

Ломако зауважив, що в місті створений та працює оперативний штаб — розгорнуті намети, в яких постраждалі можуть отримати всю необхідну інформацію. 

удар по Чернігову 17 квітня
Наслідки удару по Чернігову. Фото: REUTERS

Він додав, що внаслідок атаки були пошкоджені 20 багатоквартирних будинків — там вже працюють міські служби, аби швидко надати необхідну допомогу. 

удар по Чернігову 17 квітня
Наслідки удару по Чернігову. Фото: REUTERS

"Сьогоднішньої трагедії в Чернігові могло б не статися, якби Україна мала більше засобів протиракетної оборони. Зволікання наших західних партнерів призводить до зростання кількості невинних жертв в Україні", — наголосив в.о. мера.

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Скриншот допису Ломако
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Скриншот допису Ломако

Раніше ми писали, що понад 60 людей постраждало від ранкової атаки по Чернігову, зокрема три дитини. Медичні працівники продовжують активно надавати допомогу пораненим.

У мережі з'явилися кадри моменту ракетної атаки по місту. Росіяни атакували соціальну та цивільну інфраструктуру міста.  

Крім того, через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. 

Чернігів
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ракетний удар

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