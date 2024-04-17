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У мережі з'явились кадри удару по Чернігову

17 квітня 2024 11:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У мережі з'явились кадри удару по Чернігову
Наслідки удару по Чернігову 17 квітня. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти 17 квітня завдали ракетного удару по Чернігову. Станом на зараз відомо вже про вісьмох загиблих.

У мережі з'явилися перші кадри атаки на місто. 

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Станом на зараз відомо вже про вісьмох загиблих та понад 20 поранених внаслідок російської атаки на Чернігів. Місцеві жителі повідомляють, що в районі, куди прилетіло, відключили світло та газ, щоб не було більших руйнувань.

Водночас місцева влада міста наголосила, що росіяни атакували соціальну та цивільну інфраструктуру міста.  

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Чернігів
обстріли
ракети
війна в Україні
поранення

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