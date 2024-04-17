У мережі з'явились кадри удару по Чернігову

Наслідки удару по Чернігову 17 квітня. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти 17 квітня завдали ракетного удару по Чернігову. Станом на зараз відомо вже про вісьмох загиблих.

У мережі з'явилися перші кадри атаки на місто.

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Станом на зараз відомо вже про вісьмох загиблих та понад 20 поранених внаслідок російської атаки на Чернігів. Місцеві жителі повідомляють, що в районі, куди прилетіло, відключили світло та газ, щоб не було більших руйнувань.

Водночас місцева влада міста наголосила, що росіяни атакували соціальну та цивільну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.